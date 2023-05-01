Gölcük Tabiat Parkı'nda 1 Mayıs yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Tabiat Parkı'nda 1 Mayıs yoğunluğu

AA

Gölcük Tabiat Parkı'nda 1 Mayıs yoğunluğu

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzelliklerinden Gölcük Tabiat Parkı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ziyaretçilerini ağırladı.

1 Mayıs resmi tatilini değerlendirmek isteyenler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

Günübirlik gelen tatilciler, park girişinde araç kuyrukları oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Ziyaretçiler, güneşli havada göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle tur attı, iskelede bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı aileler de piknik alanlarında mangal yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkanın 'çalındı' dediği Adile Naşit heykelindeki tepsi, tamirat için belediyeye götürülmüş
YEREL HABERLER Başkanın 'çalındı' dediği Adile Naşit heykelindeki ...
Dyorex Boluspor-Atay maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Atay maçının ardından
Boluspor - Altay: 0-0
YEREL HABERLER Boluspor - Altay: 0-0
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı'nda kar ve sis etkili oluyor
Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi
Bolu'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Bolu'dan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.