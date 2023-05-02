Boluspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

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BOLU (AA) - Dyorex Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile 7 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik sorumlu Ahmet Görkem Görk yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idmanda oyuncular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ligde 49 puanla 11. sırada yer alan Bolu temsilcisi, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Beyçimento Bandırmaspor'a konuk olacak.

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