Bolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

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BOLU (AA) - Bolu'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından gönderilen mobil trafik eğitim aracında Karacasu İlk ve Ortaokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Ekipler, öğrencilere ilk etapta teorik eğitim verdi. Daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda öğrenciler, uygulamalı olarak trafik eğitimi aldı.

Eğitimin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



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