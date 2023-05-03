Mudurnu'da e-sınav merkezi açıldı

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BOLU (AA) - Mudurnu ilçesinde e-sınav merkezinin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığında yurt genelinde uygulamaya elektronik sınav merkezi ilçede hizmete alındı.

Kaymakam Fatih Çevik ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı tarafından açılışı yapılan merkezde, sürücü belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik, açık lise sınavlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı protokol sınavları ile görevde yükselme sınavları da yapılabilecek.

Mudurnu Ortaokulu'nda açılan merkez dolayısıyla özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için il merkezine gitmesine gerek kalmayacak.

Aynı anda 20 kişinin sınava girebileceği merkez, yüksek güvenlik sistemleriyle donatıldı.

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