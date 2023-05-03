Mengen'de e-sınav merkezi kuruldu

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde kurulan e-sınav merkezinin açılışı yapıldı.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan e-sınav merkezinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Merkezin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, okul müdürleri tarafından gerçekleştirildi.



Merkezde, sürücü belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik ile açık lise sınavlarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı protokol sınavları ile görevde yükselme sınavları da yapılabilecek.

Aynı anda 20 kişinin sınava girebileceği merkez sayesinde, özellikle motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin, ehliyet sınavı için il merkezine gitmesine gerek kalmayacak.





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