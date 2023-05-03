Bolu'ya yeni bir park kazandırılıyor

BOLU (AA) - Bolu Belediyesi tarafından kente yeni bir park kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğünce Karaçayır Mahallesi ile Karacasu beldesi arasında bulunan alana 100. Yıl Cumhuriyet Parkı yapılacak.

Parkın yapılacağı alanda gazetecilere açıklamada bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, titiz bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.



Proje ihalesinin bittiğini aktaran Özcan, "Bu sene nasip olursa hayata geçirmek için başlıyoruz. Güney kısmının da altyapı drenaj işinin ihalesini gerçekleştireceğiz. Hazırlığımız yapacağız. Çok büyük bir alan olduğu için birden bitirebilmemiz mümkün değil." dedi.

Özcan, 378 dönüm alana yapılacak parkla ilgili bilgi vererek, "100. Yıl Cumhuriyet Parkı, bu bölgenin en büyük parkı olacak. Bu büyüklükte park sadece Ankara'da var. Park içerisinde geniş bir kitleye hitap edecek sosyal alanlar ve etkinlik yerleri olacak." diye konuştu.



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