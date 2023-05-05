Bolu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da, otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolunda, Ankara istikametinde seyreden Samet Toprak (27) idaresindeki 06 DIN 241 plakalı otomobil, İzzet Baysal Sanayi Sitesi kavşağında, Mehmet T. yönetimindeki 63 AAN 317 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Toprak'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.



Tır sürücüsü Mehmet T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

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