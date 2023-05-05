Bolu'da vatandaşları tehdit ettikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, maddi menfaat sağlamak için vatandaşları tehdit ettikleri iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşları ateşli, kesici ve delici aletler kullanarak tehdit ve hakaret gibi yöntemlerle maddi menfaat temin etmek amacıyla korku ve paniğe sevk ettikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler C.A. (24), M.K. (25), A.B. (31) ve İ.A. (34) gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 17 tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı/şarjörlü av tüfeği, av tüfeği şarjörü ve fişeği, muşta, bıçak, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 14 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ve 5 uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunduğu belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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