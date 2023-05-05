Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı 6 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



D-100 kara yolundan Düzce istikametine seyreden Melike T. idaresindeki 54 B 5834 plakalı hafif ticari araç, Yolçatı köyü mevkisindeki kavşakta Mehmet Ö. yönetimindeki 14 ABR 917 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Mualla Ö. ve otomobildeki Meryem T, hafif ticari araçtaki Efe, Emre ve Zehra T. yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mualla Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.





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