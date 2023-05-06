Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor

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BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede sis ve sağanak, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteriyor.

Güzergahta görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri sis lambalarıyla uyarırken, trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda ikazda bulunuyor.

Kent merkezinde ise sabah başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

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