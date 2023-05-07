Futbol: Bölgesel Amatör Lig

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BOLU (AA) - Bolu'da Bölgesel Amatör Lig (BAL) baraj maçında Yeniçağaspor, Geredespor'u 2-1 yendi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Giray Şaylan, Ayberk Yalçınkaya ve Tuğba Sarı hakem üçlüsü yönetti.

Geredespor, 16. dakikada Mustafa Coşkun ve 45+3'üncü dakikada Samet Kartal'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Yeniçağaspor'da ikinci yarıda oyuna giren Umut Tibet'in 67'inci dakikada attığı golle maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Geredespor, gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Bu arada maçın ardından tribünlerde çıkan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Stadyumdan çıkartılan iki takım taraftarları, polis ekipleri eşliğinde otobüslere bindirilerek kentten çıkışları sağlandı.

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