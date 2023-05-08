Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki kaza ulaşımı aksattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin makaslayan tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otoyolun Bolu Dağı mevkisi 4. viyadük üzerinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki 50 ACC 808 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.



Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 AAV 249 otomobil, makaslayan tıra çarptı.



Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.



Sürücüler, otoyolun Abant kavşağından D-100'e yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.