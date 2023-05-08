GÜNCELLEME - Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol ulaşıma açıldı

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin makaslayan tıra çarpması sonucu ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 4. viyadük üzerinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki 50 ACC 808 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen 26 AAV 249 otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, tır ve otomobilin çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde ulaşım normal olarak sağlanmaya başladı.

Karayolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli kesimini kullanacak sürücülerden güzergahta etkili olan sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.









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