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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bolu mitinginde konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bolu mitinginde konuştu:

BOLU (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye'nin kalkınması lazım. Artık kutuplaşmaya, kavgaya son vermemiz lazım, beraber ve birlikte huzur içinde yaşamamız lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, adalet üzerine inşa edilen devletin dininin adalet olduğunu söyledi.

Adaletin olmadığı bir yerde devletin varlığından bahsedilemeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "O nedenle adaleti de devletimizi de saygın kılmak ve uygulamak için beraber çalışacağız. Devlet aklı demek budur. Yani hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmediği düzenin adıdır. O nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiştir ki, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesizdir.' Hiç kimsenin kendisini kimsesiz hissetmediği bir devleti inşa edeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak gençlere seslenerek, demokrasi, özgürlük, iş, aş ve daha güzel Türkiye'de yaşamak için sandığa gitmelerini istedi.

Taşla, sopayla değil sandıkla kazanacaklarını, taş ve sopanın korkakların işi olduğunu, herkesin düşüncesine saygı duymayı kendisine görev bildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "O nedenle söylüyorum. Birilerinin değil, 5'li çetenin, alın terini sömürenlerin değil 85 milyon insanın hiçbir ayrım yapmadan cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu düzeni değiştireceğim"

Bolu'nun dünyanın en güzel coğrafyalarından birisi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü güzel ormanları, ormanlarında çalışan orman köylülerimiz var. Orman köylüleri, Türkiye'nin en fakir kesimidir. Onlar çalışırlar, üretirler ama sigortalı olmazlar. Onları işveren kabul ederler. Değiştireceğim, bu düzeni değiştireceğim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, köylerde, ormanlarda alın teri döken kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini, orman köylülerinin tamamının da sigortalı olacağını vadetti.

Milliyetçiliklerine yönelik eleştirilere değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Açık ve net söylüyorum. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Milliyetçilik, yurtseverliktir, yurtseverlik. Milliyetçilik, vatanseverliktir. Askerlik yapan bütün kardeşlerim bilirler. Sınırda tabela vardır. 'Hudut namustur' diye yazar. Huduttan hiç kimse elini kolunu sallayarak geçemez. Şimdi milliyetçiliğimizi sorgulayanlara soruyorum. 3 milyon 600 bin Suriyelinin Türkiye'ye nasıl girdiğini kim biliyor? Nereden geldi bu insanlar? Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. 3 milyon 600 bin Suriyeliyi ve Afganları en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine uğurlayacağım. Hiç endişe etmeyin."

Hiçbir vatandaşın yüzünü yere eğdirmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bütün dünya duysun. Bayrağımız ve vatanımız kırmızı çizgimizdir. Bayrak ve vatan. Peki bir soru. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi ? Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kim kaçırdı? Bize milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Ya siz kim, milliyetçilik kim? Bay Kemal, Cumhurbaşkanı olacak Allah izin verirse. Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve bayrağımız göndere çekilecek orada." dedi.

- "Öğretmenler için özel kanun çıkaracağız"

Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin ekonomiyi büyütmek ve ülkeyi kalkındırmak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime anlatıyorum. Artık yeni bir dönem. Türkiye'nin büyümesi lazım. Türkiye'nin kalkınması lazım. Artık kutuplaşmaya, kavgaya son vermemiz lazım, beraber ve birlikte huzur içinde yaşamamız lazım. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa bütün Türkiye'deki çocukların yatağa aç girdiğini kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla herkesin karnının doyduğu bir Türkiye istiyoruz."

Tarımda ve hayvancılıkta ithalatın önüne geçeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, üreten bir ülke olarak dünyayla rekabet edeceklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminin sorunları olduğunu, her evde mutlaka asgari gelirin olması gerektiğini, çocukların huzur içinde okula gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi sözü verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, kapatılan köy okullarını yeniden açacaklarını, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını ve öğretmenler için özel kanun çıkaracaklarını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yaptığı mitingin sonunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na bağlama hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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