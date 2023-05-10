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Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı kurtarıldı

AA

Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı kurtarıldı

BOLU (AA) - Bolu'da gübre yığınında mahsur kalan yılkı atı, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Merkez ilçeye bağlı Ağaçcılar köyü mevkisinde, yılkı atının gübre yığınında mahsur kaldığını gören kişi, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin hayvanı kurtarma çalışması sonuç vermeyince Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makinesi istendi.

İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yılkı atı, daha sonra ormanlık alana girerek uzaklaştı.

İş makinası operatörü Oğuzhan Koç, gazetecilere, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, zor arazi şartlarında çalışılarak hayvanın kurtarıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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