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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları yarın oynanacak

AA

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçları yarın oynanacak

BOLU (AA) - HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın yapılacak.

Bolu'da Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yarı final maçları, Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor arasında oynanacak.

Yarı final mücadelesi öncesi takımların oyuncularının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Avrupa Kupası şampiyonu Konyaaltı Belediyespor'un kaptanı Monica Janeska, Üsküdar Belediyespor ile güzel bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk hedefimize ulaştık ve kazandık. İkinci hedefimize ulaşmak için buradayız. Yarı finalde zorlu rakibimiz olduğunun farkındayız. Ama biz de güçlüyüz bir takımız. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize güveniyorum. Kupayı almak istiyoruz." dedi.

Avrupa Kupası'nı kazanmalarına değinen Janeska, "Çok mutluyuz. Türkiye'de tarih yazdık. Türkiye'ye Avrupa Kupası'nı getirmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Yalıkavakspor'un kaptanı Kübra Yılmaz, Görele Belediyespor ile çeyrek finalde güzel bir maç oynadıklarını dile getirerek, "İyi başladık ve kazandık. Adım adım bakıyoruz. Amacımız burada iyi hentbol oynayıp kupayı kazanmak. Hırslıyız, istekliyiz. Bunun için çalıştık ve sezonu bir kupayla taçlandırıp Bodrum halkına armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor kaptanı Serpil İskenderoğlu da Konyaaltı Belediyespor'a ülkeye yaşattıkları gurur için teşekkür etti.

Çeyrek finalde Tekirdağ Süleymanpaşa maçını rahat bir şekilde kazandıklarını dile getiren İskenderoğlu, "Yarı finalde Konyaaltı ile seyir zevki yüksek, heyecanlı güzel maç olacağını düşünüyorum. Zor maçlar önümüzde, hedefimiz kupayı almak. Hazırlandık, hazırız. Herkese başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Burcu Dindar ise Konyaaltı Belediyespor'u Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye getirdikleri için tebrik etti.

Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Dindar, "Dün Yenimahalle ile oynadığımız çeyrek final maçı konsantrasyon eksikliğinden zorlu geçti. Ama kazanan taraf biz olduk ve mutluyuz. Yarı finalde Yalıkavak ile oynayacağız. Seyir zevki yüksek, güzel bir maç olacağına inanıyorum. İki senedir Kastamonu ile final oynayıp kupayı kaçırdık. Bu sefer kupayı alıp İzmir'e götürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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