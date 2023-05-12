Bolu'da özel çocuklar bowling oynadı

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BOLU (AA) - Bolu Sarıcalar Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören çocuklar, bowling oynama keyfini yaşadı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Bolu Dağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinde doyasıya eğlendi.

Öğrenciler, çocuk parkında eğlenceli dakikalar geçirdikten sonra, bowling salonuna geçti. Öğrenciler, öğretmenleri ve salon görevlileri eşliğinde bowling oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler, birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğraf çektirdi.



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