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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu

AA

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluğu elde etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon oldu

BOLU (AA) - Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçında rakibi Kastamonu Belediyespor'u yenen Armada Praxis Yalıkavakspor, şampiyonluğu elde etti.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 15-13 Kastamonu Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmayı 33-31 kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın bitiş düğüyle şampiyon olan Armada Praxis Yalıkavakspor sporcuları, büyük sevinç yaşadı.

Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Nika Matavs karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon takımın oyuncularına kupa ve madalyalarını, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç verdi.

Oyuncular, teknik heyet, yöneticiler ve yakınları, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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