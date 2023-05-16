Boluspor-Eyüpspor maçının ardından

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BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenen Dyorex Boluspor'un teknik sorumlusu Ahmet Görkem Görk, "Oyunun taktik anlamına baktığımızda istediğimizi gerçekleştirdik." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Görk, Boluspor'un artık sezonu bitirdiğini ve iddiası olmadığını vurguladı.

Buna rağmen futbolcularını maçı kazanmak için ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Görk, "Her maçın çok önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunun karşılığını görüyoruz. İki takımı da öncelikle tebrik ederim. İki takım için de sıcak havada oynanan yorucu bir maçtı. Ligin sonları böyledir. Oyunun taktik anlamına baktığımızda istediğimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Görk, merkezden oyun kurmaya çalışan Eyüpspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Özellikle ilk yarı bazı pozisyonlarda bunları engelleyemedik. Ama çalışmalarımız doğrultusunda bunun sonucuna vardığımıza inanıyorum. Genele baktığımızda istekli, arzulu bir takımımız vardı." şeklinde konuştu.





- Kerem Yavaş: "Play-off'a kalmak için son bir final maçımız var"





Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyduklarını ancak son 3 maçta olduğu gibi sonuçlandırmada zayıf kaldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi oyun oynamayı hedeflediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini aktaran Yavaş, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ancak play-off'a kalmak için son bir final maçımız var. İnşallah o maçta minimum 1 puanla play-off'a kalıp, ondan sonra esas hedefimiz play-off'ları iyi geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.





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