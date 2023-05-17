Bolu'da Hemşireler Haftası kutlandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nihal Davarcı, törende yaptığı konuşmada, hemşirelerin sağlık sistemindeki öneminden bahsetti.

Hemşireliğin, birey, aile ve toplum sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde ve rehabilite edilmesinde vazgeçilmez yeri olan profesyonel bir meslek olduğunu belirterek, "Toplum sağlığını olumsuz etkileyen tüm olay ve afetlerde hemşireler; ön safta yer almış, özveri ve cesaretle görevlerini yürütmüşlerdir." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, kentte bulunan hastanelerin yöneticileri, hemşireler ve hemşire adaylarının katıldığı törenin sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

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