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Göynük'te ilk ve ortaokul öğrencilerinden depremzedelere destek kermesi

AA

Göynük'te ilk ve ortaokul öğrencilerinden depremzedelere destek kermesi

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla kermes düzenledi.

Narzanlar köyündeki okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenciler ve aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler satıldı.

Kermese, Göynük Kaymakamı Ferhat Gür, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Müftüsü Erkan Aksu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aksu tarafından afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan duanın ardından protokol üyeleri alışveriş yaptı.

Kaymakam Gür, bu anlamlı çalışma için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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