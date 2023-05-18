Göynük'te ilk ve ortaokul öğrencilerinden depremzedelere destek kermesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla kermes düzenledi.

Narzanlar köyündeki okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenciler ve aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler satıldı.

Kermese, Göynük Kaymakamı Ferhat Gür, Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, İlçe Müftüsü Erkan Aksu ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Aksu tarafından afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için yapılan duanın ardından protokol üyeleri alışveriş yaptı.

Kaymakam Gür, bu anlamlı çalışma için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.