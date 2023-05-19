Bolu Valisi Kılıç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Erkan Kılıç,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, dört bir yanı düşmanlar tarafından işgal edildiği anda bile hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinden taviz vermeyen, asla esareti kabul etmeyen Türk milletinin bağımsızlık yolunda topyekun şahlandığı önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kurtuluş mücadelesini başlatmasının 104. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını ifade eden Kılıç, devletin bekası ve tam bağımsızlığı yolunda geleceğin mimarı olan gençlerin 19 Mayıs'ta başlayan ve zaferle neticelenen istiklal ve istikbal mücadelesini özümseyerek tam manasıyla idrak etmesinin Türkiye için en büyük kazanım olacağını kaydetti.​​​​​​​

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