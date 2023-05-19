Mengen ve Mudurnu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bolu'nun Mengen ve Mudurnu ilçelerinde törenler düzenlendi.

Mengen ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı, kapalı spor salonunda devam etti.

Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Mengen Belediye Başkan Turhan Bulut, Cumhuriyet Savcısı Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Koca, protokol üyeleri ve ilçe sakinlerinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından ilçe düzeyinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mudurnu ilçesinde ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kapalı spor salonunda kutlama etkinliği düzenlendi.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik ve Belediye Başkanı Necdet Türker ile protokol üyelerinin katıldığı programda öğrenciler gösteri yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.