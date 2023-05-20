Bolu'da karbonmonoksit gazından etkilenen kişi tedaviye alındı

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BOLU (AA) - Bolu'da depo temizliği sırasında temizlik makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Hamidiye Mahallesi'nin su deposunun temizliği için çalışma başlatıldı.

Temizlik için bir kişi depo içinde çalışma yaparken bir kişi de dışarıda bulunan temizlik makinesinin başında bekledi.

Dışarıda bekleyen Ahmet G. makinanın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenerek baygınlık geçirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ahmet G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.



Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken AFAD ekipleri de depo ve çevresinde gaz ölçümü yaptı.

Ekipler bölgede karbonmonoksit gazının ortamdan uzaklaştırılması için çalışma yaptı.

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