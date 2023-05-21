Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist, Gerede'de mola verdi

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BOLU (AA) - Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist, Bolu'nun Gerede ilçesini ziyaret etti.

Başkent Londra'dan turuna başlayan Phil Clarke, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu alanları ziyaret etti, cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Clarke, AA muhabirine, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, gittiği yerlerde sürekli kendisine yardımcı olmak ve ikramda bulunmak isteyenler olduğunu anlattı.

Gerede'nin ardından Karabük istikametine devam edeceğini belirten Clarke, Türkiye'den Gürcistan'a geçmeyi, daha sonra çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek ülkesine dönmeyi planladığını kaydetti.







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