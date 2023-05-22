Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sefa C. idaresindeki 14 KC 444 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Yeniçağa Anadolu Otoyolu ışıklı kavşağında Güray A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada sürücüler ile otomobildeki Sefa T. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Güzergahta kontrollü sağlanan ulaşım ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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