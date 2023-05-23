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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıalan Yaylası, menderesler ve kır çiçeklerinin ahengiyle süslendi

AA

Sarıalan Yaylası, menderesler ve kır çiçeklerinin ahengiyle süslendi

BOLU (AA) - Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler ve rengarenk açan kır çiçekleri ahenk oluşturuyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki yaylada bulunan, kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler karların erimesi ve sağanakların ardından suyla doldu.

Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde ise yayladaki doğal manzaraya ahenk katan sarı, beyaz ve mor renklerdeki çiçekler açtı.

Baharın gelmesiyle Sarıalan Yaylası'na hakim olan kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AA muhabirine, Bolu'nun Türkiye'deki 15 marka ilden biri olduğunu ifade etti.

Bolu'nun "tabiatın kalbi" olarak adlandırıldığına işaret eden Doğanay, "147 gölet, 14 doğal göl, yaklaşık 370 yayla ve 170 trekking yolu bulunuyor. Toplam 2 bin 933 kilometrelik yürüyüş yolları mevcut. Aynı zamanda keşfedilmeye hazır 7 şelalemiz mevcut." diye konuştu.

Doğanay, büyük şehirlerin stresi ve karmaşasından sıkılan, çocuklarını toprakla, bitkiyle buluşturmak isteyenlerin Bolu'yu tercih etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bolu'ya gelin zihninizi yenileyin, Bolu'ya gelin kalbinizi yenileyin.' diyoruz. Sloganımız bu. 'Tabiatın kalbi Bolu' derken biz bunu söylüyoruz." dedi.

Öğretmen Nimet Semiz Çam da kentteki yaylaların açan çiçeklerle bir başka güzelliğe büründüğünü, yakınlarıyla fotoğraf çekmek için sık sık yaylalara gittiğini anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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