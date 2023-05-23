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BOLU (AA) - Bolu'da kamyonun çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı.



D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 14 BK 096 plakalı kamyon, Vakıfgeçitveren köyü mevkisinde, R.E. yönetimindeki 14 KP 863 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Ş.E, A.N.E, E.B. ve E.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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