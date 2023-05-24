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Göç yolundaki kuğu Bolu'daki baraj gölünde mola verdi

AA

Göç yolundaki kuğu Bolu'daki baraj gölünde mola verdi

BOLU (AA) - Göçmen kuşların güzergahı üzerinde bulunan Bolu Gölköy Baraj Gölü'nün yeni misafiri kuğu oldu.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göle inen beyaz kuğu, diğer göçmen kuşlarla beslendi, temizliğini yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihangir Kirazlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilin göçmen kuşlar için sınır bölge olduğunu belirtti.

Pek çok kuş türünü Bolu sınırlarında görebildiklerini anlatan Kirazlı, "Hem üreme hem de beslenme ve konaklama anlamında kullanan pek çok kuş türünü görebiliriz." dedi.

Kirazlı, Yeniçağa bölgesinde 246 tür kuş çeşidinin yaşadığını aktararak, "108'ini üreme potansiyeli bulunan kuş olarak görüyoruz. 125'inin üreme için bölgeyi kullandığını düşünüyoruz. Transit göçmen ya da göçmen kuşlar 246 türün yüzde 52'sini oluşturuyor." diye konuştu.

Türkiye'de 3 kuğu türünün gözlemlendiğine dikkati çeken Kirazlı, şöyle devam etti:

"Cygnus olor (sessiz kuğu), küçük kuğu ve ötücü kuğu olmak üzere türümüz var. 2 türü kış aylarında kayıt altına aldım Gölköy ve Yeniçağa'da. Bolu çevresinde göremedim. Fotoğraflanan ve kayıt altına alınan, cygnus olor dediğimiz türe benziyor. Gagasının uzunluğu ve kuyruğundan anlaşılıyor. Kayıttaki ergen bireye benziyor. Normalde renklenmeler olduğu zaman çok daha iyi tanı koyabiliyoruz."

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