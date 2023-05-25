Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a para akışı sağladığı iddia edilen zanlı yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a para akışı ve finansman sağladığı öne sürülün şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresi edilmesi çalışmaları kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan kadın zanlı E.Ç.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü mensuplarına para akışı ve finansman sağladığı ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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