Bolu'da ByLock kullandığı iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol

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BOLU (AA) - Bolu'da, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, programı kullandığı iddiasıyla zanlı Z.B'yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilen Z.B'ye 40 gün ev hapsi cezası verildi.



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