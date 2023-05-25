Mengen'deki sağanak Türkbeyli Deresi'nin debisini yükseltti

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Mengen ilçesinde kuvvetli yağış, derenin su seviyesini yükseltti, bazı evlerin giriş ve bodrum katları su bastı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından ilçeden geçen Türkbeyli Deresi'ndeki su seviyesi yükseldi. Belediye ekipleri, taşkın riski bulunan alanlarda iş makineleriyle çalışma yaptı. Türkbeyli Köprüsü'nün altında biriken moloz ve ağaçlar iş makineleriyle temizlendi.

Ayrıca dere kenarındaki bazı evlerin bahçeleri ile giriş ve bodrum katlarına su bastı, tarım arazileri etkilendi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.