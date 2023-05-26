Bolu Belediye Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu ve sığınmacıların durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 2 gün kala hala kararını vermemiş seçmenlere seslenmek istediğini söyledi.

İki adaydan birinin seçileceğini belirten Özcan, herkesi seçim sonuçlarına saygılı olmaya çağırdı.

Türkiye'de bulunan sığınmacıların ülkenin gerçek gündemini oluşturduğunu savunan Özcan, konunun, başımdan beri kendisinin söylediği noktaya geldiğini kaydetti.



Özcan, belediye başkanı adaylığı ve belediye başkanlığı dönemi karşılaştırıldığında Bolu'daki sığınmacı sayısında düşüş olduğunu aktararak, 2019 yılında 18 bin olan sığınmacı sayısının şu anda 4 binler civarında olduğunu dile getirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı'na destek olması konusunda ikna etmek için görüştüğünü ifade eden Özcan, "Şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor." dedi.



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