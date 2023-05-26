Bolu'da kamp yapan kişi çadırının yakınına gelen ayıyı görüntüledi

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BOLU (AA) - Bolu'da kamp yapan bir kişi, çadırının yakınına gelen ayıyı görüntüledi.

Sosyal medya kanalına içerik üretmek için kamp yapan 44 yaşındaki Abdullah Aksoy, Atyaylası bölgesinde çadır kurdu.

Çadırının çevresine ve içine kameralar yerleştiren Aksoy, gece duyduğu ses üzerine uyandı.

Geceyi korku içinde geçiren Aksoy, gün aydınlandığında kamera kayıtlarına baktığında bir ayının etrafta dolaştığını fark etti.

Abdullah Aksoy, AA muhabirine, 30 yıldır dağlarda vakit geçirdiğini belirterek, hayatı boyunca 5-6 kez ayıyla karşılaştığını ancak hayvanın ilk defa bu kadar yakınında olduğunu söyledi.

Geceyi çadırda geçirdiğini ve homurtu şeklindeki sese uyandığını aktaran Aksoy, "Ya ayı ya da domuz dedim. Çıkıp baktım. Ben seslenip bağırınca kaçtı." dedi.

Aksoy, korktuğunu dile getirerek, "Bununla şaka olmaz. 1-2 saat uyumadım, gözlemledim. İyi ki saldırmadı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde tarlaya inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, tarlada bir süre gezinen ayının daha sonra bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

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