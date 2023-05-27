Bolu'da "KARAKURT" üyeleri eğitimlerle afetlere hazırlanıyor

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BOLU (AA) - Bolu'da Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü bünyesinde kurulan Köroğlu Arama Kurtarma (KARAKURT) Birimi üyeleri, "Hafif Arama Kurtarma Akredite Eğitimi" alarak afetlere hazır hale geliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü bünyesinde yer alan KARAKURT Biriminde afetlere hazırlıklı olmaya yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

AFAD tarafından akredite bir arama kurtarma birliği oluşturmayı hedefleyen üyeler için 5 gün süren "Hafif Arama Kurtarma Akredite Eğitimi" düzenlendi.

Bu kapsamında Bolu AFAD Müdürlüğünün Çakmaklar off-road alanında bulunan kayalık alanda tatbiki eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimlerde, yüksekteki ve derindeki yaralının kurtarılması, ip düğümleri, ip istasyonları, emniyet istasyonu, yüksekliğe alışma gibi konularda bilgi verildi.

Daha sonra katılımcılar, yaklaşık 15 metre yükseklikten halatla iniş yaptı.

Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Hakan Esen, AA muhabirine, afetlere hazırlık için başladıkları eğitimlerinin güzel geçtiğini söyledi.

Esen, 54 üyeden 32'sine eğitim verdiklerini belirterek "Eğitimlerimiz devam edecek. Kalan üyelerimiz de eğitimlerini alacaklar." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını dile getiren Esen, "Deprem Türkiye'nin bir gerçeği, ilimizin de bir gerçeği. Dolayısıyla ilimiz ve ülkemizde meydana gelebilecek depremlere hazırlıklı olmak için bu arkadaşlarımız gönüllü. Bu anlamda çok yoğun çaba sarf ediyorlar." ifadesini kullandı.

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