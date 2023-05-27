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Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'li Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki:

AA

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan CHP'li Kaftancıoğlu'nun paylaşımına tepki:

BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun "kolluk kuvvetlerinin oy kullanması" hakkındaki paylaşımına ilişkin, "Canan Kaftancıoğlu bu hatasını düzeltmek istiyorsa derhal istifa etmelidir." ifadesini kullandı.

Özcan, sosyal medya hesabından "Türk polisine, jandarmasına kimse hakaret edemez, haddini aşamaz. Bu asker ve polis kardeşlerimiz bizlerin huzuru için canlarını ortaya koyuyorlar. Polis ve asker kardeşlerime laf söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nu şiddetle kınıyorum. Bunun bahanesi de olmaz, özrü de olmaz. Canan Kaftancıoğlu bu hatasını düzeltmek istiyorsa derhal istifa etmelidir. Bu yapılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi bir komplodur." paylaşımında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, sandık başkanları, görevlileri ve müşahitlerine yönelik attığı tweette, başka bir belge ya da fotokopi olan 142 belgesi ile oy kullandığı tespit edilen kolluk kuvvetleri hakkında, "Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükrüğünüzü ziyan etmeyin." ifadesini kullanmış, gelen tepkiler üzerine bu tweetini silmişti.

- Emniyet ve Jandarma kınamıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından da Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ilişkin, "Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu yaratmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz müfterinin kendisine iade ediyoruz." açıklamasında bulunulmuştu.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil, kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."


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