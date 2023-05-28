Bolu'da arazi aracıyla cip çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da arazi aracıyla cipin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Abant Kavşağı'nda Hasan Ç'nin kullandığı 55 AC 442 plakalı cip ile S.C. yönetimindeki 14 DD 038 plakalı arazi aracı çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle demir bariyerlere saplanan cipte sıkışan sürücü ile yanındaki Emine Ç. ekiplerce kurtarıldı.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede Emine Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi, savcının incelemesi sonrası İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.



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