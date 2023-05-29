Bolu'da yolcu otobüsünde kurusıkıdan çevrilme 18 tabanca ele geçirildi

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BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde kurusıkıdan çevrilme 18 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar kapsamında otoyolun Ankara istikametinde seyreden bir yolcu otobüsünü kent merkezi yakınlarında durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bagaj kısmında poşetler içerisinde kurusıkıdan çevrilme 18 tabanca ile 550 fişek ele geçirildi.

Kardeş oldukları öğrenilen sürücü A.A. (53) ile yardımcı şoför O.A. (65) ve muavin M.A. (46) gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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