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Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönüne seyreden A.U. idaresindeki 34 LYS 27 plakalı otomobil, tünel çıkışında Gürcistan uyruklu sürücünün kullandığı VL-9060-VL plakalı tırla çarpıştı. Bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan A.U. itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkartılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



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