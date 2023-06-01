Hayırsever iş insanı İzzet Baysal Bolu'da "Şükran Günleri" ile anılıyor

BOLU (AA) - Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında çok sayıda eser kazandıran merhum iş insanı İzzet Baysal adına düzenlenen "Şükran Günleri" başladı.

Bolu Valiliği, Kent Konseyi ve İzzet Baysal Baysal Vakfı tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen etkinlik, 4 gün sürecek.

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Erkan Kılıç, İzzet Baysal'ın ömrünü hayra vakfettiğini belirterek, "Bıraktığı büyük eserlerle sağlıktan eğitime, sosyal hizmetlerden kültüre kadar geniş bir yelpazede bir şehrin imarında ve gelişmesinde büyük katkılar sağlamış nadir ve örnek şahsiyetlerden biridir. Sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de büyük öneme sahip. Bizlere emaneti olan kurucusu olduğu üniversite başta olmak üzere birçok emanetiyle yediden yetmişe tüm Boluluların gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal'ın amcası İzzet Baysal'a yazdığı mektup, vakfın yönetim kurulu üyesi Nejat Eratalar tarafından okundu.

Daha sonra İzzet Baysal Vakfınca yaptırılacak Kılıçaslan İzzet Baysal Aile Sağlık Merkezi'nin protokolü, Vali Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, İl Sağlık Müdürü Muhammet Demirkol, Bolu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ekrem Serin ve İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal tarafından imzalandı.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği İzzet Baysal Şükran Günleri, 4 Haziran'da sona erecek.

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