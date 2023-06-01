Bolu'da beyaz et üretim tesisinde taşıyıcı banda sıkışan işçi öldü

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BOLU (AA) - Bolu'da beyaz et üretim tesisinde taşıyıcı banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kentte faaliyet gösteren beyaz et üretim tesisinin kesimhanesinde çalışan Recep Semiz (50), canlı hayvan kabul bölümündeki taşıyıcı banda sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde Semiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



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