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Bolu'da beyaz et üretim tesisinde taşıyıcı banda sıkışan işçi öldü

AA

Bolu'da beyaz et üretim tesisinde taşıyıcı banda sıkışan işçi öldü

BOLU (AA) - Bolu'da beyaz et üretim tesisinde taşıyıcı banda sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kentte faaliyet gösteren beyaz et üretim tesisinin kesimhanesinde çalışan Recep Semiz (50), canlı hayvan kabul bölümündeki taşıyıcı banda sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlerinin yaptığı kontrolde Semiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cenazesi itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarılarak, otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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