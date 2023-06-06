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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek gövdeli üretimle fındık bahçelerinde maliyeti düşürmeyi hedefliyorlar

AA

Tek gövdeli üretimle fındık bahçelerinde maliyeti düşürmeyi hedefliyorlar

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Bolu'da Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce oluşturulan serada, verimin artırılması, maliyetlerin azaltılması amacıyla aşılama yöntemiyle tek gövdeli üretim çalışmaları yürütülüyor.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğünce yaklaşık 2 yıl önce iş gücünü ve işçilik masraflarını azaltmaya yönelik aşılama yöntemiyle tek gövdeli üretim başlatıldı.

Enstitüsü bünyesinde oluşturulan serada, Türkiye'de doğal olarak yetişen ağaç türleri arasında yer alan ve "Türk fındığı" olarak bilinen tek gövdeli türden özellikle Giresun, Ordu ve Düzce gibi illerde yetiştirilerek ekonomik değer elde edilen kültür fındığı üretmek için aşılama yapıldı.

Fındık türü üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında başarılı sonuçlara ulaşıldı.

Enstitü müdürü Mustafa Arslan, AA muhabirine, Türk fındığının tarım ve ormancılık açısından önemli bir tür olduğunu söyledi.

Üreticilerin, çalı formunda çok fazla sayıda gövde bulunduran ve "kültür fındığı" olarak tabir edilen fındık türlerinde işçilik masraflarını düşürmek için çalışma yaptığını anlatan Arslan, "Kültür fındığının masrafları çok fazla oluyor. Köklerden ya da gövdelerden çok fazla miktarda sürgün vermesinden dolayı bunların işçilikleri de çok fazla oluyor. Türk fındığı ağacının tek gövdeli olması nedeniyle bunun üzerine aşılama yoluyla tek gövde üzerinden sonuç almaya çalışılıyor. Bu sayede de işçilik masrafı en aza indirilmeye çalışılıyor." dedi.

Arslan, üreticilerin çabalarının bilimsel olarak sürdürülmesi için Enstitü olarak çalışma yapmaya karar verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

"Hangi aşı türünden yüksek başarı elde edebildiğimizi bulduktan sonra hem ormanlarımız hem de tarım sektörü için bunu insanlarımıza yaymak istiyoruz. Bu amaçla da seramızda birkaç yıldan beri çalışmamızı yürütüyoruz. Türk fındığına kültür fındığı aşılama çalışmalarından ilk yıl yüzde 24, bu sene de yüzde 48 başarı elde ettik. Hem aşı metodu hem de zamanlama anlamında farklı yöntemler uygulayarak başarı oranını yükseltmeye çalışacağız."

- Denemeler yapılacak

Türk fındığı ağacının 70 ila 100 kilogram ürün verdiğine dikkati çeken Arslan, aşılama çalışmalarından elde edilen sonuçları rekolte anlamında değerlendirmek için denemeler yapacaklarını ifade etti.

Arslan, birçok fındık çeşidinde üretim için iklim ve toprak şartlarının önem taşıdığını, Türk fındığında ise toleranslı olduğundan bu tarz şartlara gerek kalmadan üretim yapılabileceğini söyledi.

Aşılama yöntemiyle fındık üretimini yaygınlaştırmanın mümkün olabileceğini dile getiren Arslan, "Denemeler sonucunda bu imkanları sağlayabileceğiz. Bu konuda birkaç yıldır çalışıyoruz. En uygun aşı yöntemi ve zamanını belirlemediğimiz ve elde ettiğimiz fidan adedi de çok fazla olmadığından açık arazide adaptasyon, deneme çalışmalarımızı gerçekleştiremedik. Bu ileriki süreçte yapılacak bir durum. Başarı sağladıktan sonra bunu arazide de denemek uygun olacaktır." dedi.

Arslan, yürüttükleri çalışmalarla ilgili kamu ve özel sektörde bu işle uğraşanlara kendilerine ulaşmaları halinde bilgi verileceğini, ayrıca çalışmaların ulusal ve uluslararası yayınlarla bilim camiasına aktarılacağını da sözlerine ekledi.

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