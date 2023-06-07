Şampiyon para milli okçu Merve Nur Eroğlu yayını olimpiyat kotası için çekiyor

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BOLU (AA) - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Şampiyon para milli okçu Merve Nur Eroğlu, Çekya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında olimpiyat kotası almak için yoğun tempoda çalışıyor.

Okçuluğa 2013 yılında başlayan 30 yaşındaki Eroğlu, kariyerine yurt içinde ve dışında katıldığı müsabakalarda elde ettiği birçok madalya sığdırdı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018'de paralimpik kadınlar kategorisinde "yılın sporcusu" seçilen Eroğlu, Konya'da 2021'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk milli takımında bireysel ve mix takım halinde 2 altın madalya kazanırken, mayıs ayında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Kupası'ndan şampiyon olarak döndü.

Başarısını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak isteyen Eroğlu, 17-23 Temmuz'da Çekya'da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında olimpiyat kotası almak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Karaçayır Mahallesi'ndeki futbol sahasında hazırlıklarını sürdürüyor.





- 10 yıldır aynı hırsla çalışıyor

Merve Nur Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma girdikten sonra bir şeyleri başarabildiğini gördüğünü, böylece öz güveninin arttığını söyledi.

Eroğlu, çalışmalarına 10 yıldır aynı hırs ve azimle devam ettiğini kaydetti.

Yurt içinde ve dışında katıldığı müsabakalarda aldığı başarılara değinerek milli takım kamplarının devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Temmuzda Çekya'da düzenlenecek dünya şampiyonası var. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Derece alırsam ya da ilk 8'e girersem Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gitmeye hak kazanıyorum. Onun için çalışıyorum. Tek hedefim olimpiyat." diye konuştu.

Eroğlu, günde 3 saat antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek, milli takım kampının ardından Çekya'ya gideceklerini anlattı.

Başarılı olabilmek için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Eroğlu, bu sporu yapacaklara kendilerine güvenmelerini ve hedef koymalarını tavsiye etti.

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