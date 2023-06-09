Bolu'da Sağlık Arama Kurtarma Derneğinin eğitimlerine katılanlara sertifikaları verildi

BOLU (AA) - Bolu Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan Bolu Sağlık Afet Arama Kurtarma Derneğinin (SAK) eğitimlerine katılanlar sertifikalarını aldı.



Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, afetlerde arama, kurtarma ve sağlık hizmetlerinde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 250 dernek üyesine sertifikaları Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Kılıç, törende yaptığı konuşmada, derneğin bölgenin afetlere hazırlıklı olmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğu son yaşanan depremlerle ortaya çıkmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yapılması da bir o kadar önemlidir. Bu çerçevede biz de Bolu olarak olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için Valiliğimiz koordinesinde kamu kurumlarımız ve STK'lar ile arama kurtarma dernekleri kurduk. İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden 3 derneğimiz için malzeme alımı noktasında 3 milyon lira, yeni kurulan bir derneğimiz için 750 bin lira destek alınmıştır. Ayrıca Valiliğimiz koordinesinde başlatılan yardım kampanyasına hayırseverlerimizin desteğiyle toplanan 600 bin lira da derneklerimize malzeme alımı için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Törenden sonra Vali Kılıç ve protokol üyeleri, SAK'ın aldığı hibe sonucu derneğe kazandırdığı arama kurtarma malzemelerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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