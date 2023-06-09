GÜNCELLEME - Ankara-Zonguldak yolundaki heyelan bölgesinde ulaşım kontrollü sağlanıyor

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BOLU (AA) - Heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-Zonguldak kara yolunun Yeniçağa ile Mengen arasındaki kısmında ulaşım, Mengen istikametine çift yönlü sağlanmaya başlandı.

D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah heyelan meydana geldi.

Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik ve araç güvenliği gerekçesiyle sürücülerin geçişine izin verilmedi.

Bölgeye gelen karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışması sonrasında ulaşım, heyelan yaşanan bölgede Mengen istikametine çift yönlü sağlanmaya başladı.

Karayolları ekipleri, yolda bulunan toprağın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.





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