Bolu'da mahalleyi saran duman ve yanık kokusu ekipleri seferber etti

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BOLU (AA) - Bolu'da bir mahalleyi saran duman ve yanık kokusu ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini seferber etti.

Karamanlı Mahallesi Stadyum ve Konuralp caddeleri ile bazı sokaklarda duman ve yanık kokusu olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler ve mahalle sakinleri, duman ve yanık kokusunun kaynağını bulmaya çalıştı. Apartman araları, bina altlarındaki boş dükkan ve depolar ile dar sokakları araştıran ekipler, uzun süre dumanın kaynağını bulamadı.

Apartmanların arasındaki müstakil evde zaman zaman soba yakıldığı bilgisini alan ekipler, buraya giderek ev sahibiyle konuştu. Ekipler, duman ve kokunun kaynağının, sobayı tutuşturmak için kullanılan plastik kasa ve çöpler olduğunu belirledi.

Ev sahibini uyaran ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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