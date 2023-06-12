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Bolu'da yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

AA

Bolu'da yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobil ve minibüste yaklaşık 230 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nda şüphe üzerine bir otomobil ve minibüs durduruldu.

Narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan aramada, çuval ve valizler içerisinde 203 kilo 29 gram skunk (sentetik uyuşturucu madde), 26 kilo 650 gram toz esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 175 lira ele geçirildi, araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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