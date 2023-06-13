Bolu'da kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu hasar gördü

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BOLU (AA) - Bolu'da kanalizasyon çalışması sırasında doğal gaz borusunda delinme sonucu hasar oluştu.

Borazanlar Mahallesi Ayvaz Sokak'ta belediye ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.

Doğal gaz borusundan yoğun şekilde gazın dışarı tahliye olmaya başlaması üzerine bölgeye, itfaiye, gaz firması yetkilileri, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölgede ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

Ulaşımın alternatif yollara yönlendirildiği bölgede çevreye koku yayıldı, yetkililer doğal gazı kesti.

Önlem alınarak sorunun giderilmesinin ardından bölgede çalışmalar devam etti.

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