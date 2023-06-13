Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan CHP'ye yeniden üyelik açıklaması:

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BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçici çıkarma cazası aldığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeniden üye olduğunu duyurdu.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün partisine yeniden üyelik işlemi yaptığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de sabahın köründe gidip CHP’ye üye olan başka birisi yoksa en taze CHP'li benim demektir. Gerçekleri söylediğim için 1 yıl süre ile ihraç edildim. Bu süre içerisinde dimdik durdum. Sonuçta Atatürkçü ve Türk milliyetçisi kalarak evime geri döndüm ama gerçekleri konuşma huyumdan hala vazgeçemedim. Doğru söylemenin tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu daha iyi anladım."

Özcan'a, parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle 13 Haziran 2022'de MYK kararı ve kesin ihraç talebiyle oy birliği ile sevk edildiği Yüksek Disiplin Kurulunca 26 Eylül 2022'de "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti.

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