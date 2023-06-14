Mudurnu'da öğretmenler sağlıklı beslenmenin önemini tiyatro oyunuyla anlattı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 3 öğretmen, sağlıklı beslenmenin önemini anlatmak için "Bıcır ile Cıbır" adlı tiyatro oyunu sergiledi.

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mudurnu Ortaokulunda görevli 3 öğretmen tarafından Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde sergilenen oyun büyük beğeni topladı.

Minik öğrenciler, sağlıklı beslenmenin öneminin eğitici diyalog ve müziklerle anlatıldığı oyunu ilgiyle izledi.

Etkinliği, İlçe Kaymakamı Fatih Çevik ve Belediye Başkanı Necdet Türker de takip etti.

Oyun sonunda öğretmenlere başarı belgesi takdim edildi.

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